Morawiecki: „Nie zwrócimy mienia Żydom, bo napadli nas Niemcy”. W wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się na temat odszkodowań za mienie pożydowskie. Wszystko mu się pomyliło – zamiast o Żydach, mówił o Niemcach Spór o odszkodowania za mienie Żydów zamordowanych w czasie Zagłady na ziemiach polskich przysparza kłopotów politykom rządzącej prawicy. Z jednej strony – na rozwiązanie sprawy naciskają sojusznicy, czyli Izrael i Stany Zjednoczone. W maju 2018 r. prezydent Trump podpisał przyjętą przez amerykański Senat „ustawę 447”, która wzywa do wypłaty odszkodowań (tutaj wyjaśnialiśmy, czego ona dokładnie dotyczy; zaraz do tego jeszcze wrócimy). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

