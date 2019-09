Msza za naszego rodaka Jak pisaliśmy nasz rodak, 32-letni Kris Brudek, zginął na miejscu w kolizji dwóch łodzi na jeziorze na północ od Ontario. Tutaj opisane są okoliczności tej tragedii. “Gazeta” uzyskała informację od Peel Regional Police, że śledztwo trwa i narazie nie ma nowych informacji. Wszyscy, którzy chcieliby pożegnać się z tragicznie zmarłym Krisem, mogą wziąć udział w mszy świętej za Jego duszę, która będzie celebrowana w poniedziałek 2 września o godzinie 12.00 w kościele im. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

