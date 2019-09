Muzyka dla całego świata od całego świata

W tym utworze “The Weight’, dla uczczenia jego 50-lecia, grają Robbie Robertson, Ringo Starr i muzycy z 5 kontynentów.

Playing For Change to ruch stworzony aby inspirować i łączyć świat poprzez muzykę, zrodzony z przekonania, że muzyka ma moc przełamywania granic i pokonywania dystansu między ludźmi. Głównym celem jego twórców jest nagrywanie i filmowanie muzyków występujących w ich naturalnym środowisku oraz łączenie ich talentów i siły kulturowej w innowacyjnych filmach, które nazywane są Songs Around the World (Pieśniami na całym świecie). Tworzenie tych filmów zmotywowało ich do stworzenia zespołu Playing For Change z udziałem muzyków poznanych podczas ich podróży i do założenia Fundacji Playing For Change – organizacji non-profit zajmującej się budowaniem szkół muzycznych i artystycznych dla dzieci na całym świecie. “Poprzez te wysiłki staramy się stworzyć nadzieję i inspirację dla przyszłości naszej planety”, piszą twórcy Playing For Change.

“The Weight” to kolejny, najnowszy film z cyklu Songs Around the World.

Posłuchajcie!