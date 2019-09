Narodowe Czytanie w Toronto

Polonia z Toronto i okolic uczestniczyła w Rodzinnym Pikniku Czytelniczym, który odbył się w ramach Polskiego Festiwalu i był połączony z kanadyjską edycją Narodowego Czytania, odbywającego się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. W programie znalazły się m.in. dzieła Orzeszkowej, Reymonta, Prusa i Żeromskiego.

Piknik odbył się w Centennial Park w zachodniej części miasta. W programie znalazło się czytanie fragmentów ośmiu nowel (“Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej, “Dym” Marii Konopnickiej, “Katarynka” Bolesława Prusa, “Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schultza, “Orka” Władysława Reymonta, “Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, “Sachem” Henryka Sienkiewicza i “Sawa” Henryka Rzewuskiego).

Promocja języka polskiego

– W wyborze fragmentów kierowaliśmy się odbiorcami, którymi są rodziny z dziećmi, a więc musiało to być zrozumiałe, co oznacza, że trzeba pomijać miejsca ze słowami łacińskimi czy staropolskimi. Charakter tego naszego wydarzenia jest taki, żeby mówić o języku, żeby zachęcać do czytania. Stąd wybrane fragmenty zostały podzielone na niewielkie części, żeby nawet nieśmiali uczestnicy zabawy mogli sobie z tym poradzić – wyjaśniała Jolanta Grzelczyk z Konsulatu Generalnego RP w Toronto.

Dla dzieci przeznaczono nie tylko czytanie, także występy muzyczne, przedstawienie teatralne, zabawy i warsztaty. Dla uczestników przygotowano też kiermasz polskich książek, wybranych przez Polską Bibliotekę przy Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze. Biblioteka, która otrzymuje sporo darów, część z nich – od książek naukowych do beletrystyki – przeznaczyła na kiermasz. W ten sposób pozyskuje środki na kupno nowości.

Tegoroczny Piknik Czytelniczy przypadł w 30. rocznicę prowadzonego do dziś “Polskiego Programu dla Dzieci”, rozpoczętego w bibliotece publicznej Toronto w oddziale Jane/Dundas (w zachodniej części miasta). – Kiedy rozpoczynaliśmy ten program, a ja też brałam wówczas udział w wyborze książek, filmów, warsztatów i zabaw, pamiętam, że nie sądziliśmy, że będzie on trwał tak długo. A trwa do dziś. Część pań zaangażowanych w pierwsze lata programu nadal go realizuje, mają listy uczestników, więc kiedy pomyśleliśmy o jakimś spotkaniu w 30-lecie, łatwo było się skontaktować. I to przynosi efekty, niektórzy współorganizatorzy naszego Pikniku to uczestnicy tamtych programów – powiedziała Grzelczyk.

Impreza w ramach Polskiego Festiwalu

Rodzinny Piknik Czytelniczy odbył się w tym roku w dniach Polskiego Festiwalu, który co roku jest organizowany na zamkniętej wówczas dla ruchu Roncesvalles Avenue w zachodniej części Toronto. To część miasta nazywana polską dzielnicą. W ostatnich latach wielu Polaków wyprowadziło się stamtąd, ale Polish Festival jest nadal organizowany na Roncesvalles.

Jak powiedziała Grzelczyk, Konsulat Generalny RP planuje w tym roku jeszcze inne wydarzenia związane z polską literaturą, wśród nich drugą edycję polskiej “Nocy w Bibliotece”. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 33 dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Była to rzeczywiście noc w bibliotece, ponieważ dzieci zabrały śpiwory i nocowały pod opieką nauczycieli w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississauga, gdzie odbywało się całe wydarzenie. Zorganizowano im wspólną kolację, oglądanie polskich filmów, a rano – śniadanie.

Partnerami niedzielnego Pikniku Czytelniczego, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Toronto, były Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo 24 w Mississaudze, Toronto Public Library oraz Biblioteka Polska im. ks. S.Bąka przy Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze.