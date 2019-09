Naukowiec podaje sposoby na uzdrowienie planety Mimo XXI wieku i obecności organizacji ekologicznych, które angażują się w obronę praw zwierząt, na świecie wciąż jest wykorzystywanych wiele czujących stworzeń. Hodowle przemysłowe nie maleją, eksperymenty przeprowadzane na zwierzętach wciąż odbywają się na masową skalę, a futra ze zwierząt są w regularnym obiegu. Jak to możliwe? Marc Bekoff wyjaśnia, że wszystko z powodu „szowinizmu gatunkowego”. Jego „Manifest zwierząt” to ważny głos w kierunku istot, które same głosu nie mają. Autor przekonuje, że aby zaszła zmiana potrzeba konkretnego lecz prostego do zastosowania – manifestu, który w pozwoli zrobić mały krok w kierunku wyzwolenia zwierząt. Jeśli każdy z nas zastosuje się przynajmniej do jednego z sześciu punktów, przyszłość zwierząt może zmienić się na lepsze. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Marginesy publikujemy manifest oraz fragment książki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

