“Nazywano mnie różnie, ale nigdy jeszcze nie nazwano mnie egzotycznym. Dziękuję, Aleksandro”. Aleksandra Dulkiewicz podczas niedzielnej debaty zwróciła się do burmistrza Londynu oraz sekretarz stanu landu Berlin, nazywając ich “egzotycznymi gośćmi”. – Nazywano mnie różnie, ale nigdy jeszcze nie nazwano mnie egzotycznym – skomentował z uśmiechem Sadiq Khan. Prezydent Gdańska przeprosiła za “niefortunne słowo”. Debata “Solidarność i pokój. Miasto jako europejska wspólnota” z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyła się pierwszego września w Europejskim Centrum Solidarności. Spotkanie rozpoczął Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Później na scenie zostali – Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Sadiq Khan, burmistrz Londynu, Sawsan Chebli, sekretarz stanu landu Berlin oraz Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Debatę poprowadził Basil Kerski, dyrektor ECS. W połowie spotkania Dulkiewicz zwróciła się do gości siedzących obok niej. – 30 lat temu zaczęła się wolna Polska i dzięki tym zmianom weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, i możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać, mieć gości takich egzotycznych, jak wy – powiedziała. Zaskoczona takim przedstawieniem Sawsan Chebli odpowiedziała uśmiechem, a Basil Kerski szybko dodał: kosmopolitycznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.