Negatywne mity o zagrożeniu szczepieniami to globalny i kanadyjski problem Agencja zdrowia publicznego w Toronto jednogłośnie przyjęła raport, który zawiera propozycję zwrócenia się do prowincji o zakazanie stosowania filozoficznych i religijnych wyjątków w stosowaniu szczepień. Obecnie takie względy są akceptowane jako przyczyny odmowy szczepień. Na poniedziałkowym zebraniu członkowie zarządu głosowali za nową strategią zaproponowaną przez szefwoą agencji w sprawie rozwiązania problemu tak zwanego „niezdecydowania w kwestii szczepień” (“vaccine hesitancy”). W raporcie wymieniono osiem zaleceń, w tym prośbę do prowincji o rozważenie zdelegalizowania wyjątków od obowiązku szczepień motywowanych względami filozoficznymi i religijnymi. „Szczepienia są bezpieczne, skuteczne i naprawdę są jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do poprawy zdrowia na całym świecie”, powiedziała w poniedziałek szefowa agencji dr Eileen De Villa. Światowa Organizacja Zdrowia określa niechęć lub wręcz odmowę poddawania się szczepieniom, pomimo dostępności szczepionek, jako jedno z 10 największych globalnych zagrożeń dla zdrowia i rosnący problem w Kanadzie. Szacuje się, że w Kanadzie 20 procent rodziców ma pytania na temat szczepionek i zamiast szukać porady, poszukuje odpowiedzi w sieci. Raport zaleca także zwrócenie się do głównych wyszukiwarek i platform mediów społecznościowych o podjęcie środków mających na celu ograniczenie dezinformacji na temat szczepionek. De Villa twierdzi, że badania pokazują, iż wahający się rodzice, zaniepokojeni bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek, często mają problemy z identyfikacją wiarygodnych źródeł informacji opierających się na naukowych dowodach. „Świadomy dialog między rodzicami a placówką opieki zdrowotnej ich dziecka ma kluczowe znaczenie jako forma pomocy rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczących szczepień ich dzieci”, powiedziała w oświadczeniu. „Właśnie dlatego dostarczamy lekarzom i pielęgniarkom informacji o szczepionkach opartych na dowodach, aby ułatwić te ważne rozmowy”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

