„New Yorker" pisze o skandalu wokół Muzeum POLIN Profesor Dariusz Stola wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jeszcze w maju, ale minister Piotr Gliński wciąż nie powołał go na stanowisko. – Każdego dnia wstaję, wypijam kawę i czekam, aż zadzwoni minister, żeby powiedzieć, że mnie mianuje, bo wygrałem konkurs – mówi prof. Stola w rozmowie z prestiżowym amerykańskim magazynem „New Yorker". Dariusz Stola zarządzał placówką od 2014 do końca kadencji w lutym tego roku i w maju znów wygrał konkurs na dyrektora. Sęk w tym, że wciąż nie został oficjalnie mianowany na swoją funkcję, bo nie chce się zgodzić na to wicepremier Gliński. Jego zdaniem dyrektor Muzeum POLIN nie chciał zorganizować międzynarodowej konferencji o Lechu Kaczyńskim. Muzeum wyjaśniało jednak, że to nieprawda. Od majowego konkursu muzeum wciąż pozostaje w stanie zawieszenia – bez dyrektora oraz z kurczącymi się środkami od darczyńców, którzy w okresie niepewności wstrzymują przelewy. Co z dyrektorem? – Oczekuję, że minister zrobi to, co powinien. Wygrałem konkurs. A muzeum potrzebuje dyrektora – mówi prof. Dariusz Stola w rozmowie z dziennikarką „New Yorkera" Maszą Gessen.

