Nie będzie widać lajków na Facebooku? Facebook ma 2,41 mld użytkowników aktywnych miesięcznie i 1,59 mld codziennie. W ostatnich latach przybywa ich głównie poza Ameryką Północną i Europą, ale Facebook najwięcej zarabia na tych z USA i Kanady. W drugim kwartale br. Facebook zanotował wzrost wpływów o 27,6 proc.



Ale są tacy, krórych frustruje, że inni mają więcej lajków niż oni. Dlatego Facebook ma przeprowadzić testy nowego systemu, gdzie nie widać liczby lajków pod postami.

