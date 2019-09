Nie żyje Florian Śmieja

Dopiero co skończył 94 lata, 22 sierpnia. Wybitny polski poeta, tłumacz, iberysta, badacz literatury hiszpańskiej Florian Śmieja zmarł w Kanadzie 4 września.

Florian Śmieja urodził się 2 sierpnia 1925 roku w Kończycach, obecnie dzielnicy Zabrza. Do 1939 roku ukończył dwie klasy gimnazjum w Tarnowskich Górach. W roku 1940 wywieziony został na roboty przymusowe do Niemiec, skąd udało mu się zbiec do Belgii, gdzie ukrywał się do wkroczenia, w sierpniu 1944 roku wojsk alianckich. Przedostał się wówczas do Anglii, gdzie wstąpił ochotniczo do 1 Korpusu.

Po wojnie, po zdaniu egzaminu maturalnego w gimnazjum polskim w Szkocji, w latach 1947-50 studiował anglistykę oraz literaturę i język hiszpański w National University of Ireland w Cork, uzyskując dyplom Bachelor of Arts. Do 1955 roku był asystentem i lektorem języka polskiego School of Slavonic and East European Studies w Londynie; w roku 1955 uzyskał tytuł Master of Arts. Doktoryzował się w 1962 roku w King’s College w Londynie. Wykładał hispanistykę na London School of Economics i na University of Nottingham. Gdy w 1969 roku przeniósł się do Kanady, podjął pracę jako gościnny nadzwyczajny profesor w University of Western Ontario w mieście London. Profesorem zwyczajnym tego uniwersytetu został w 1970 roku.

W tym samym i w 1974 roku wygłosił cykl wykładów w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada także tytuł profesora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku, pracował nadal w kanadyjskim uniwersytecie w London. Wykładał na wydziale iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w uniwersytetach w Ostrawie i w Wilnie. Współpracował z Uniwersytetem Opolskim i Akademią Polonijną w Częstochowie. Stale mieszkał w Mississaudze w Kanadzie wraz z żoną Zofią z Poniatowskich. Miał dwóch synów i dwie córki.

Florian Śmieja publikował na łamach wielu pism londyńskich i krajowych, pism akademickich hiszpańskich, anglojęzycznych i polskich. Wydał kilkanaście tomików wierszy. Jest współredaktorem, obok Wacława Iwaniuka, antologii “Seven Polish-Canadian Poets” (1984). Przełożył i opublikował w języku polskim liczne utwory autorów hiszpańskich i hiszpańskojęzycznych. Od pięćdziesięciu lat ubiegłego wieku, w czasopismach polonijnych, krajowych i hiszpańskich ukazują się jego artykuły krytyczne, opracowania, wywiady.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2015 r.), członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (od 1965).

