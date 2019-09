Niecodzienny apel Wałęsy do Polaków przed wyborami Wałęsa postanowił zmobilizować Polaków przed jesiennymi wyborami. Jako “współtwórca i były Przewodniczący ‘Solidarności’, największego związku zawodowego w Europie, który zmienił oblicze Polski i sąsiednich krajów 30 lat temu”, a także laureat Nobla i były prezydent, zaapelował do konkretnych grup społecznych o głosowanie na opozycję. Wybory parlamentarne coraz bliżej, a festiwal wyborczych obietnic trwa w najlepsze. Partia rządząca ostro walczy o kolejną wygraną, a opozycja próbuje pokrzyżować jej szyki. Tej drugiej postanowił pomóc Lech Wałęsa. Były prezydent skierował do Polaków niecodzienny apel, w którym zaapelował o oddanie głosu na na przeciwników PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.