Nieruchomości a rozwody

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Rozwody są rzeczą bardzo nieprzyjemną, zwłaszcza kiedy dochodzi do przedłużających się sporów o sprawy majątkowe, w tym o nasz wspólny – jak dotąd – dom. Jak wiemy, wszyscy prawnicy zazwyczaj przeciągają kłótnie o sprawy majątkowe, jednocześnie uszczuplając znacznie dotychczasowy dorobek klientów o swoje wynagrodzenie, a te liczone są od rozmowy, listu, porady itd.

Wielokrotnie działałem w imieniu klientów, którym wystawiliśmy dom do sprzedaży, po uprzednim dojściu do wspólnej ugody, co znacznie obniża koszty sprzedających oraz skraca cały przebieg rozwodu. Trzeba po prostu nieraz zmienić podejście do samego procesu rozstania, a wszystko można załatwić dużo taniej i szybciej – uświadomić sobie, że ma się wybór: wybór załatwienia ugody bez drogiej pomocy prawników.

Oczywiście, mając doświadczenie w takich przypadkach, zawsze możemy służyć poradą jak doprowadzić do ostatecznego rozejścia się. Często bowiem dalsze negocjacje oraz rozprawy sądowe przedłużają się w czasie, a czasem strony tylko tracą upierając się przy swoim stanowisku. A więc pozasądowe rozwązania są nie tylko szybsze, ale też dużo tańsze.

Często klienci są wręcz zaskoczeni, że mogą otrzymać porady, włączając w to oczywiście porady prawne, oraz rodzinne ludzi, kórzy mają doświadczenie oraz wykształcenie w tym kierunku. Znajomość prawa rodzinnego bardzo się tu przydaje.

Jeśli chodzi o podejmowane rozwiązania oraz praktyki odnośnie spraw rozwodowych, trzeba powiedzieć, że są one podobne w wielu krajach, także w Kanadzie.

Można tu nadmienić, że statystycznie około 38 procent wszystkich małżeństw w Kanadzie kończy się rozwodem. Są to dane za rok 2018. A przecież nie wchodzą w to dane par rozchodzących się, które żyły w związku bez ślubu. Są one zaliczane do innej grupy.

Agenci sprzedaży nieruchomości odgrywają bardzo ważną rolę w procesie rozstania się par, albowiem dotychczasowe miejsce zamieszkania jest najczęściej największą rzeczą, jakiej się przez lata dorobili. A więc często wycena nieruchomości jest bardzo ważna oraz może stanowić podstawę do rozliczeń. Zazwyczaj właśnie agenci, a nie innego rodzaju doradcy mają dużo większe doświadczenie oraz znajomość rynku, co wpływa na jakość wykonanej wyceny.

Często klienci powołują się na wcześniej sprzedane domy w okolicy, nie mając wyczucia rynku w danym momencie, oraz nie znając dokładnie innych nieruchomości, z którymi należy je porównać. Trzeba przecież porównywać dokładnie jak mówią tutaj „apples to apples”, czyli podobne nieruchomości nie tylko w sensie wielkości, ale też wyposażenia, wykończenia, położenia, oraz sytuacji rynkowej.

Są też przypadki kiedy rozwodząca się para postanawia mieszkać w danej nieruchomości dalej, a pozostaje kwestia rozdziału płatności w odpowieniej wysokości oraz formie. Dotyczy to często rodzin, które mają dzieci, chca je wychować w odpowiednim środowisku oraz nie zmieniać szkoły do czasu jej ukończenia przez dzieci. Dla dobra rodziny oraz wychowania dzieci jest to często bardzo dobra decyzja.

Są inne przypadki, kiedy rozchodzący się postanawiają sprzedać nieruchomość, uprzednio sprawdzając co gdzie i jak można nabyć, przeprowadzając przefinansowywanie: oczywiście wszystko zależy od sytuacji finansowej oraz zarobków. W tym zakresie, posiadając odpowiednie narzędzia, potrafimy również służyć pomocą.

Często sam wybór agenta, który ma reprezentować obie strony jest dla klientów bardzo trudny, bo przecież chcą, aby strona je reprezentująca była bezstronna, a często mają podejrzenia, że tak może nie być. Jest to oczywiście zrozumiałe, ale wystarczy porozmawiać oraz upewnić się co do sposobu załatwiania całej sprawy. Często wybieramy agenta, którego nie znają obie strony, co jest zupełnie oczywiste. Najważniejsze, aby klient czuł się komfortowo, a bezpośrednia rozmowa na pewno wyjaśni wiele.

