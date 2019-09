Niezrozumiała decyzja o wycofaniu “Solid Gold” z konkursu w Gdyni – Akson Studio, producent filmu “Solid Gold” w reżyserii Jacka Bromskiego wycofał film z Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – poinformował we wtorek wieczorem dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. – To jest dla mnie decyzja zupełnie niezrozumiała – podkreśla reżyser filmu Jacek Bromski. O wycofaniu filmu z Konkursu Głównego poinformował dyrektor festiwalu Leszek Kopeć podczas wtorkowego briefingu prasowego. – W związku z tym wszystkie planowane pokazy tego filmu w ramach naszego festiwalu zostają odwołane – powiedział. Dopytywany o powody tej decyzji, Kopeć odparł, że we wtorek organizatorzy festiwalu otrzymali informację, iż film Bromskiego “nie przeszedł kolejnej kolaudacji”. – Tymczasem zgodnie z umową pomiędzy producentem – firmą Akson Studio – a koproducentem – TVP – warunkiem szerokiej dystrybucji i prezentacji filmu na festiwalach jest pozytywnie zakończona kolaudacja. Producent filmu poprosił więc o wycofanie filmu z Konkursu Głównego oraz ze wszystkich pokazów towarzyszących – powiedział Kopeć. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

