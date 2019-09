Nocny Targ w zabytkowym St. Lawrence Market – bilety od dzisiaj do nabycia Tej jesieni rynek w St. Lawrence Market zamieni się w nocny targ. W czwartek, 14 listopada, wszyscy 63 kupcy mający swoje stoiska w halli St. Lawrence Market będą serwować pyszne i wyjątkowe przekąski – a bilety na to wydarzenie obejmują wszystkie posiłki i napoje. Wydarzenie kulinarne obejmie również „kilka specjalnych niespodzianek”. Wszystkie dochody są przeznaczone na Second Harvest, największą kanadyjską organizację charytatywną na rzecz ratowania jakości spożywanej przez nas żywności. Zeszłoroczne wydarzenie zostało całkowicie wyprzedane, więc warto zdobyć szybko bilety, gdy tylko pojawią się w sprzedaży online 17 września. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

