Norweskie szpitale oferują chorym leśne domki Oczywiście mamy szczęście, że jako kraj posiadamy dostęp do szpitali – nie są to jednak miejsca podnoszące na duchu. Generalnie są ponure i sterylne, do tego rządzą tam żelazne zasady, procedury i przytłaczająca atmosfera. Co prawda nieraz potrafią zdziałać cuda – jednak im więcej dowiadujemy się o związku dobrostanu psychicznego ze zdrowiem fizycznym, tym bardziej nasuwa się wniosek, że w konwencjonalnych szpitalach czegoś brakuje. Mieszkańcy Norwegii wzięli sobie to spostrzeżenie do serca i znaleźli sposób na wykorzystanie dobroczynnego wpływu natury na najmłodszych pacjentów. Korzyści zdrowotne płynące ze spędzania czasu na świeżym powietrzu zostały już wielokrotnie udowodnione, dlaczego więc nie pozwolić chorym dzieciom na spędzenie czasu w otoczeniu drzew? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.