Nowości dla turystów – najnowsze trendy!

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Doniesienia z ostatnich lat w zakresie turystyki w Kanadzie są bardzo optymistyczne: liczba osób odwiedzających Kanadę ciągle rośnie. Duże firmy hotelarskie przyglądają się temu faktowi, a także wzrostowi zainteresowania klientów systemem wynajmu Airbnb, co znacznie osłabiło konkurencyjność hoteli.

Ogółem turystyka w Kanadzie przynosi około 102 miliardy dolarów przychodu rocznie. W tym roku rząd kanadyjski zapowiedział dalsze wspieranie turystyki, co ma przynieść większe dochody.

W tym roku znana firma Hilton przyglądając się rynkowi wynajmu oraz zapotrzebowaniu na krótki okres wynajmu dla turystów, a zwłaszcza dla formy wynajmu przez Airbnb, postanowiła stworzyć podobną formę dla tak chłonnego rynku. Cały system wynajmu pod nazwą Home2Suites został zaprezentowany w mediach, a jak twierdzą znawcy, jest to zupełnie nowa forma, która ma duże szanse rozwoju, w związku z ciągłym rozwojem turtstyki. Więc właśnie Kanadę wybrano jako kraj bardzo wielokulturowy, gdzie zaprezentowano taką nową formę hotelowego wynajmu.

Jest to system tzw all-suites, a firma oferuje aż siedemnaście różnego rodzaju kategorii (w różnych przedziałach cenowych) wynajmu całych mieszkań. Największe zapotrzebowanie na ten typ wynajmu jest oczywiście w prowincjach Ontario, Kolumbii Brytyjskiej, Quebec, gdzie turystyka jest najbardziej rozwinięta. A więc w tego rodzaju apartamentach jest oczywiście kuchnia, osobne miejsca do spania oraz wypoczynku (przyjmowania gości). Wiele osób podróżujących chce bowiem czuć się jak w domu oraz zachowywać podobnie, z możliwością nie tylko wypoczynku, ale przyrządzania własnych potraw, czy goszczenia znajomych.

Już od 25 lat wielu klientów pytało o możliwości kuchenne – własnego gotowania, możliwości z korzystania chociażby kuchenki mikrofalowej. Stworzono więc taki typ hotelowej oferty, która wypełnia niszę hotelową, a jednocześnie jest konkurencją dla Airbnb. Zamiast niszczyć działalność konkurencji, stworzono dla niej poważną alternatywę.

Jest to nieco alternatywna forma hotelowego wynajmu, gdzie przeważnie można zostać nieco dłużej. Zauważono też, że konkurencja z Airbnb zaostrza się, a ma to oczywiście przełożenie na liczbę klientów korzystających z sieci hotelowych. Mimo wielu zaostrzeń, które wprowadzono w licznych apartamentowcach, po naciskach lobby hotelowego, doprowadzono do ograniczenia liczby apartamentowców akceptujących formę wynajmu przez Airbnb, jednak forma ta dalej się rozwija mimo wielu przeciwności. Podobnie zresztą jak konkurencyjne firmy taksówkowe, jak Lift czy Uber. Nie będzie można przecież zupełnie wyeliminować takiego trendu.

Postanowiono więc rozszerzyć ofertę hotelową dla takich gości, którzy szukają nieco innej formy wynajmu, z możliwością właśnie własnego gotowania itd. A więc sieć Home2Suites się zaczyna rozrastać i, jak twierdzą hotelarze, jest to zupełnie inna forma prowadzenia tej formy wynajmu.

Przy okazji, Hilton proponuje nieco inną formę budowania budynków do tego typu wynajmu: powstają pierwsze budynki typu modułowego; odpowiednie moduły budowane są w innym miejscu, a dopiero później przenoszone na plac budowy, gdzie są łączone w jedną całość. Podobno ta forma skraca bardzo okres budowy oraz wykończenia budynu do oddania. Niektórzy twierdzą, że taki sposób budowania będzie dominował w przyszłości.

Firma Hilton rozpoczęła również inną formę ograniczania odpadów, zbierając niezużyte do końca kawałki mydła, przetwarzając je później w nowe, a więc wykorzystując wszystko do końca, co powoduje, że firma chce się stać jak najbardziej „zieloną” marką, chwalącą się wręcz ograniczaniem wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci. Wprowadzane są oczywiście toalety z minimalnym zużyciem wody, a także sadzenie roślin, które ograniczają ogólne zużycie wody.

Jak więc widzimy, firma Hilton stara się wprowadzić innowacyjne formy budowania oraz rozwoju istniejacej sieci hoteli, w celu lepszego dostosowania jej do wzrastającego zainteresowania odbiorców oszczędnościami energii, minimalizacją odpadów, reklamowania się jako firma wychodząca naprzeciw wielu wyzwaniom. Stara się też wypełnić lukę hotelową, wychodząc naprzeciw innego typu klientom, którzy coraz częściej odwiedzają różne zakątki świata. Być może odnotujemy wpływ tego rodzaju myślenia oraz budowania na inne typy nieruchomości, co jest przecież warte zainteresowania.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage