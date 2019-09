NYT: “Globalna maszyna” nakręca narrację o “upadłej Szwecji” “Globalna maszyna za wzrostem skrajnie prawicowego nacjonalizmu” – tak “The New York Times” zatytułował swój artykuł, w którym pokazano, jak dezinformacyjny przekaz o przyjmującej imigrantów Szwecji jako “kraju upadłym” rozprzestrzenia się po świecie. Schemat jest prosty: narrację kreują szwedzkojęzyczne internetowe portale związane z nacjonalistyczną partią Szwedzcy Demokraci, a ich negatywny przekaz przejmują podobne strony w innych krajach, także w Polsce. Dziennik przeanalizował 12 milionów linków. Poszliśmy polskim tropem śledztwa NYT. To tytuły tylko z niektórych polskich prawicowych portali, na których pisano o największym skandynawskim państwie jako “kraju upadłym”: “Szwecja: chrześcijańscy migranci wielokrotnie atakowani przez muzułmańskich migrantów. Obawiają się wybuchu wojny domowej w kraju”, “To było zwykłe szwedzkie miasto. Po przyjęciu przybyszów zamieniło się w piekło”, “Szwecja: napadło go 15 uchodźców. Został zatrzymany i oskarżony tylko on”. Wymienione teksty poza przedstawianiem negatywnego obrazu Szwecji nieradzącej sobie z imigrantami, łączy także inny element – wszystkie oparto na doniesieniach jednego z czterech szwedzkich portali – Nyheter Idag, Samhällsnytt, Fria Tider lub Nya Tider. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

