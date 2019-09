Obietnica za obietnicą. Politycy przed wyborami zapowiadają socjalne prezenty. Cena za głosy, czyli bilans wyborczych obietnic, które padają ze wszystkich stron. Socjalne prezenty chętnie rozdają i ci, którzy o władzę walczą, i ci, którzy chcą ją utrzymać. O tym, jak potem utrzymać w ryzach budżet, tak chętnie już nie mówią. Ani w czasie pochodu w Tarnowskich Górach, ani w innych miejscach na Śląsku, gdzie był premier, nie odpowiedział na najważniejsze pytanie, dotyczące dodatkowych świadczeń dla emerytów. – Bardzo cyniczne jest proponowanie drugiej “trzynastki” emerytom. Tymczasem ta pierwsza nawet nie jest zapisana w budżecie na 2020 rok – zauważa Piotr Zgorzelski z PSL. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

