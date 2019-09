Obniża ciśnienie i poziom cukru, a także szybko uśmierza ból dny moczanowej Seler naciowy to warzywo bogate w składniki odżywcze, należące do rodziny baldaszkowatych. Znane są dwie odmiany selera: biała oraz zielona. Łodyga tej rośliny może sięgać nawet do 40 cm, jest chrupka i ma lekko słony smak. Dodatkowo seler naciowy jest bardzo dobrym źródłem błonnika, a jego liście zawierają bardzo dużo witaminy A. Korzenie bogate są w potas, wapń, magnez, sód, żelazo, fosfor, witaminy B1, B2, B6 i C, a także niezbędne aminokwasy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

