Oburzający wpis rosyjskiej ambasady Na Twitterze ambasady Rosji w RPA pojawił się kontrowersyjny wpis, w którym stwierdzono, że ZSRS nigdy okupowało Polski. Wpis zamieszczono w rocznicę sowieckiej inwazji. “Związek Sowiecki jest często oskarżany o inwazję na Polskę. To nie jest prawda. To naziści zaatakowali Polskę 1 września. Armia Czerwona, dopiero po ucieczce rządu z kraju i rozbiciu sił zbrojnych, wkroczyła na polskie terytoria – Białoruś i Ukrainę, okupowane przez Warszawę od 1920 roku” – czytamy w poście ambasady. Na Twitterze zawrzało. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn postanowił odpowiedzieć na bulwersujący wpis. “Typowe rosyjskie kłamstwo i manipulacja. Prawda jest taka, że Sowieci zaatakowali Polskę zgodnie z umową z Hitlerem. Razem ze Stalinem rozpętali okrutną wojnę” – napisał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

