Obywatelu! PiS cię przytuli! Podsumowanie rządów PiS. Rządy PiS dają pieniądze, poczucie bezpieczeństwa i grają na narodowej dumie. Dopóki ci to odpowiada, masz spokój. Kłopoty zaczynają się, jeśli się z PiS nie zgadzasz. Bo z wrogami swych wizji partia władzy się nie patyczkuje. PiS buduje narodowe państwo opiekuńcze z kierowniczą rolą Jarosława Kaczyńskiego, który jest organem założycielskim tego ustroju i jego jedynym ideologiem. Za rządów PiS państwo organizuje życie od urodzenia aż do starości. Właśnie tego chce wielu Polaków, stąd znakomite notowania partii. Dla rządów Kaczyńskiego bardzo ważny jest też Kościół, może nawet ważniejszy od samej religii. Państwo budowane przez PiS ma dawać poczucie bezpieczeństwa i okazywać obywatelom troskę — stąd odbudowa komisariatów policji czy zapowiedź wznowienia połączeń autobusowych.

