“Odkażanie po LGBT” w Szczecinie planował najpierw ksiądz Miotły i zamiatanie na placu Solidarności – takie plany na sobotę ma Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie. Chodzi o happening “LGBT zmyjemy, rodzinę uratujemy” w związku z Marszem Równości w Szczecinie. Okazuje się, że najpierw akcję “odkażania” planował znany w Szczecinie ksiądz. Wczoraj swój dość kontrowersyjny happening zapowiedziało Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie. O godzinie 12 na placu Solidarności mają pojawić się przedstawiciele m.in. Młodzieży Wszechpolskiej, czy Patriotycznej Pogoni Szczecin. Całą akcję wspiera także szczeciński radny, a obecnie kandydat PiS na posła, Dariusz Matecki. Wszystko ma związek z organizowanym w sobotę Marszem Równości w Szczecinie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

