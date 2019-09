“Odpowiadam Dobrem” kampania społeczna w całej Polsce. Dobro to odpowiedź, która jest dobra na wszystko – przekonują osoby ze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Wolontariusze zachęcają mieszkańców wojewódzkich miast, żeby codziennie robili kilka drobnych rzeczy dla innych. A wszystko dzięki akcji „Odpowiadam dobrem”, która objęła w połowie września całą Polskę. Twórcy akcji twierdzą, że mogą to być naprawdę niewielkie przysługi: zagranie z kimś w szachy, wyrzucenie śmieci, dotrzymanie towarzystwa czy ustąpienie miejsca w komunikacji miejskiej. To ma pomóc zmienić nawyki i zaszczepić w umysłach przekonanie, że dobro przychodzi z łatwością. Bo przecież dobre uczynki nic nie kosztują. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

