Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłosiła "Narodowy kryzys zdrowia" "Polska to chory kraj" – tak brzmi hasło kampanii społecznej, którą zainicjowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Przedstawiciele środowiska medycznego alarmują, że kondycja publicznej ochrony zdrowia jest katastrofalna, co powoduje "permanentny stan zagrażający zdrowiu i życiu Polaków". Zachęcają też do podpisania manifestu. Skrajne niedofinansowanie, wysoka umieralność i przedwczesne zgony spowodowane chorobami nowotworowymi i sercowo-naczyniowymi, słaba dostępność usług medycznych, drastycznie długi czas oczekiwania na specjalistyczne zabiegi, przy niedostatecznej profilaktyce zdrowotnej w odniesieniu do dzieci oraz braku systemowych rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej i geriatrii" to największe zaniedbania systemu opieki zdrowotnej według Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Warszawie.

