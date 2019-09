Ontaryjskie dzieci stracą 10 000 nauczycieli Szkoły publiczne w Ontario stracą około 10 000 nauczycieli w ciągu najbliższych pięciu lat z powodu wzrostu liczebności klas, powiedział w czwartek Financial Accountability Officer (FAO) – specjalista ds. odpowiedzialności finansowej Peter Weltman powiedział, że rząd konserwatywnego chce w ten sposób zaoszczędzić około 2,8 miliarda dolarów w tym samym okresie, a następnie 1 miliard dolarów rocznie. W swoim raporcie FAO szacuje, że do roku szkolnego 2023–24 będzie o 9 060 mniej nauczycieli szkół średnich i 994 mniej nauczycieli szkół podstawowych. „LIczebność klas została zwiększona, więc te zadania dla nauczycieli nie będą już potrzebne”, powiedział Weltman. „To nie jest cięcie, to unikanie kosztów”. Rząd torysów powiedział, że zmiany liczebności klas były konieczne, aby walczyć z deficytem w wysokości 7,4 miliarda dolarów i spowoduje, że w ciągu czterech lat w systemie będzie o 4 475 mniej nauczycieli. FAO powiedziała, że ​​rząd dokonał tego oszacowania, patrząc na faktyczną liczbę miejsc pracy nauczycieli w latach 2018-2019, które nie będą istnieć za cztery lata. Organ nadzoru finansowego sprawdził jednak liczbę nauczycieli, którzy byliby potrzebni, gdyby rozmiary klas nie uległy zmianie. „Zawsze patrzymy na zmiany w stosunku do status quo” – powiedział. „Właśnie stąd uzyskaliśmy naszą liczbę 10 000. Opierało się to na prognozie zapisów uczniów, zwiększonej populacji… (i) ilu nauczycieli wymagałoby to w klasie liczącej 22 uczniów w porównaniu do klasy liczącej 28 uczniów ”. Na początku tego roku rząd nakazał kuratoriom zwiększenie liczebności klas, przechodząc średnio z 22 do 28 w szkołach średnich w ciągu czterech lat. Rozmiary klas dla klas od 4 do 8 wzrosną o jednego ucznia w klasie w tym samym okresie, z 23 o 24. W obliczu negatywnego wpływu zmian na pracę nauczycieli rząd utworzył fundusz szkolny o wartości 1,6 miliarda dolarów, aby zapewnić, że nauczyciele nie zostaną zwolnieni w wyniku swojego planu. FAO szacuje, że rząd zapewnił wystarczające środki finansowe, aby zapewnić osiągnięcie celów dotyczących wielkości klasy bez zwolnień nauczycieli. Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że raport uznaje, iż rządowy plan uniknięcia zwolnień się sprawdza. „FAO potwierdził to, co mówiliśmy przez cały czas: żaden nauczyciel nie straci pracy w wyniku naszej polityki w kwestii liczebności klasy” – powiedział w oświadczeniu. Prezydent Federacji Nauczycieli Szkół Średnich w Ontario powiedział, że raport pokazuje, że zmiany wielkości klas będą miały „ogromny” wpływ na nauczanie. Krytyk edukacji z ramienia NDP, Marit Stiles, powiedział, że rząd premiera Douga Forda próbuje zrównoważyć budżet kosztem uczniów. „To naprawdę druzgocąca wiadomość, ale potwierdza to, czego się baliśmy… radykalne ograniczenie liczby nauczycieli i możliwości edukacyjnych dla naszych uczniów” – powiedziała. Lider partii Zielonej Mike Schreiner zgodził się, że wyeliminowanie nauczycieli to wielka strata dla dzieci. „Chociaż premier prowadził kampanię tak, jakby po prostu wycinał tłuszcz, jego cięcia wbijają się w kość”, powiedział Schreiner w oświadczeniu. „Jest to bezpośrednie zagrożenie dla jakości edukacji w Ontario”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.