ONZ: Co 11 sekund na świecie umiera noworodek W 2018 r. zmarło 6,2 mln dzieci poniżej 15 lat. Wśród nich 5,3 mln nie ukończyło 5 lat, z czego połowa zmarła w pierwszym miesiącu życia. Jednocześnie ponad 290 tys. kobiet straciło życie wskutek komplikacji okołoporodowych – wynika z najnowszego raportu ONZ. Raport został przygotowany przez UNICEF, WHO, Bank Światowy i Wydział Narodów Zjednoczonych ds. Ludności. “Kobiety i noworodki są najbardziej narażone na śmierć w trakcie porodu i tuż po nim. Każdego roku umiera około 2,8 mln kobiet ciężarnych i noworodków, czyli jeden co 11 sekund. Dzieje się to głównie z przyczyn, którym potrafimy zapobiegać” – podaje UNICEF Polska w komunikacie na temat raportu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

