ONZ zawstydza Polskę na oczach całego świata ONZ-owski Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej nie uwierzył w zapewnienia rządu PiS, że polskie władze walczą z rasizmem. CERD zażądał od Warszawy dodatkowego sprawozdania w tej kwestii. To wydarzenie bez precedensu. W piśmie Komitetu pada też wezwanie do całkowitej delegalizacji kilku skrajnie prawicowych organizacji. O dokumencie z rekomendacjami ONZ dla polskich władz poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze pod koniec sierpnia. – Jeśli podchodzimy poważnie do Konstytucji i umów, które Polska ratyfikowała, to warto się tym rekomendacjom przyjrzeć – radził Adam Bodnar.

