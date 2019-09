Opowieści o wydatkach Polskiej Fundacji Narodowej w USA część 2, Na kontrakcie Polskiej Fundacji Narodowej z amerykańską firmą PR-ową White House Writers Group najbardziej skorzystała rodzina związanego z PiS-em polonijnego historyka Marka Chodakiewicza, który w Polsce zasłynął atakiem na homoseksualistów. W rozliczeniach WHWG znaleźliśmy olbrzymie przelewy dla jego siostry, żony, współpracownika i dla niego samego. W ciągu dwóch lat Chodakiewiczowie dostali z kieszeni polskiego podatnika w sumie ponad ćwierć miliona dolarów, czyli ponad milion złotych. Najlepiej zarabia siostra Chodakiewicza – za pracę przy projekcie PFN inkasuje 120 tys. dol. rocznie i zwrot kosztów. W dokumentach są także przelewy dla żony i współpracowników Chodakiewicza oraz dla niego samego. Chodakiewicz to dobry znajomy Macieja Świrskiego, byłego wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej, który podpisywał kontrakt w USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

