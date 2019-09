Ostatnie 4 lata to dla PiS była tylko… rozgrzewka

Z przerażeniem obserwowałeś, jak premier Szydło lekceważy wyroki Trybunału Konstytucyjnego? Jak premier Morawiecki kłamie? Jak marszałek Kuchciński knebluje posłów opozycji? Zmęczyło Cię to, co robiło PiS w ciągu ostatnich 4 lat? Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego to było zaledwie preludium tego, co dopiero nastąpi.

– Można powiedzieć, że te cztery lata to było takie udeptywanie ziemi do tego pojedynku z tymi, którzy nie chcą, by Polska stała się krajem rzeczywiście silnym, zamożnym, liczącym się w Europie, żeby Polacy zyskali to, albo w wielu wypadkach odzyskali to, czego tak bardzo potrzebują: pewności siebie, także w stosunku do tych jeszcze bogatszych od nas – zapowiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Legnicy.