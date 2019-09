Otwarto jedno z największych lotnisk na świecie Międzynarodowe lotnisko Daxing w Pekinie, którego budowa trwała pięć lat i kosztowała 80 mld juanów (45 mld zł), jest formalnie otwarte – ogłosił przywódca Chin Xi Jinping w środę, na kilka dni przed obchodami 70-lecia założenia komunistycznej ChRL. Na ceremonii otwarcia nowe lotnisko – jedno z największych i najkosztowniejszych na świecie – określono jako „nowe potężne źródło rozwoju narodowego”. Położony 46 km na południe od centralnego placu Tiananmen port lotniczy Pekin-Daxing, w skrócie PKX, ma odciążyć Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin, gdzie ograniczona przestrzeń powoduje czasem opóźnienia lotów. Terminal w kształcie sześcioramiennej gwiazdy zaprojektowała firma brytyjskiej architekt irackiego pochodzenia Zahy Hadid, która zmarła w 2016 r., nim ukończono budowę. Władze oczekują, że do 2021 roku lotnisko będzie obsługiwało 45 mln pasażerów rocznie, a w dalszej przyszłości liczba ta wzrośnie do 100 mln. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

