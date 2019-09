Papież odwiedził ośrodek dla chorych na AIDS w Mozambiku Pokonanie plagi AIDS nie jest niemożliwe – powiedział papież Franciszek w Maputo. W stolicy Mozambiku papież odwiedził ośrodek, gdzie leczą się chorzy, prowadzony przez rzymską dobroczynną Wspólnotę świętego Idziego wraz z miejscowym Kościołem. W ośrodku w Zimpeto położonym na peryferiach Maputo, Franciszek powiedział, że “miejsce to jest dowodem na to, iż są ludzie, którzy nie ulegli pokusie powiedzenia ‘nie można nic zrobić albo nie można zwalczyć tej plagi’, lecz ‘odważnie zadali sobie trud, by szukać rozwiązań'”. Zwracając się do personelu placówki, papież podkreślił: – Wysłuchaliście cichego wołania, niemal niesłyszalnego, tylu kobiet, tylu osób, które żyły we wstydzie, zepchnięte na margines, osądzone przez wszystkich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

