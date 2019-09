Papież w Afryce. Odwiedzi trzy kraje. Papież Franciszek przybył w środę do stolicy Mozambiku, Maputo. To jego 31. zagraniczna pielgrzymka i czwarta podróż do Afryki. Oprócz Mozambiku odwiedzi także Madagaskar i Mauritius. Zwracając się do około 70 dziennikarzy na pokładzie samolotu lecącego z Rzymu do Maputo, papież poprosił o modlitwę za ofiary huraganu Dorian, który wywołał ogromne zniszczenia na Bahamach. – To biedni ludzie, którzy nagle, z dnia na dzień stracili dom, stracili wszystko, także życie. Niech każdy w swoim sercu odmówi modlitwę za tych braci i siostry, cierpiących z powodu huraganu na Bahamach – dodał Franciszek. Mozambik, pierwszy etap jego podróży, jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Ta była portugalska kolonia była przez lata pogrążona w wyniszczającej wojnie domowej między ugrupowaniami promarksistowskimi i antykomunistycznymi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

