Parlament Europejski uczcił Witolda Pileckiego Europarlament chce ustanowienia Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, który będzie obchodzony 20 maja – w rocznicę egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego. Rezolucje w tej sprawie przyjęli w czwartek europosłowie. Europarlament przyjął w czwartek rezolucję ustanawiającą Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, który będzie obchodzony 20 maja – w rocznicę egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego.

