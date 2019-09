PE interweniuje ws. Polski. Chodzi o aferę w ministerstwie i LGBT Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) wyśle list do polskich władz w sprawie praw społeczności LGBT. Osobne pismo skierowano do Rady UE i KE w sprawie rzekomego zastraszania sędziów. Pisma zostaną wysłane z inicjatywy europosłów grupy Odnowić Europę (Renew Europe). Sprawa była dyskutowana przez koordynatorów grup politycznych, a dziś decyzję podjęła cała komisja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

