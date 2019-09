Pentagon zamraża inwestycje w Polsce Zmiany w budżecie Pentagonu i zmniejszenie środków na odstraszanie w Europie nie wpłyną na realizację porozumienia o zwiększaniu liczby wojsk USA w Polsce. Cięcia spowodują opóźnienia, ale nie rezygnację z inwestycji – brzmi reakcja Ministerstwa Obrony Narodowej na informację, że USA zawiesza finansowanie 127 inwestycji militarnych, w tym tych w Polsce. Sekretarz obrony USA przyznał jednak, że “nie ma gwarancji” na to, by projekty, którym zabrano fundusze, kiedykolwiek zostały sfinansowane. W środę Pentagon opublikował listę inwestycji, których realizacja ma być wstrzymana lub opóźni się. Wśród nich są inwestycje planowane w Polsce Pieniądze przeznaczone pierwotnie na projekty militarne mają zostać przekazane na budowę muru na południowej granicy USA. Na finansowanie muru wcześniej nie zgodził się Kongres “Zmiany w budżecie Pentagonu nie wpłyną na realizację porozumienia dotyczącego zwiększania liczebności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce” – oświadcza MON. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

