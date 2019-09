Piekło na ziemi – Sołowki

Z cyklu: Romans z historią

Monastyr Sołowiecki

Archipelag Sołowiecki to grupa mało znanych wysp na Morzu Białym. Na głównej wyspie Wielka Sołowiecka stoi wspaniały monastyr Przemienienia Pańskiego. Choć dla większości Europejczyków to koniec świata, to dla ludności z lądu stałego północnej części cesarstwa przez długie wieki było jedynym miejscem pielgrzymkowym. Tak jak do Mekki mahometanie, tak tu pobożny lud traktował taką pielgrzymkę jako jeden z najważniejszych obowiązków religijnych. Płynęli statkiem jak do raju. Z daleka widoczne były wyniosłe białe mury i kilkanaście błyszczących złotem cebulowatych kopuł. Monastyr składający się z dwu soborów i pięciu cerkwi był największą i najpotężniejszą twierdzą cesarstwa, otoczony wysokimi murami o grubości 8 metrów, zbudowanymi z lokalnych ogromnych głazów, niektórych ważących 14 ton.

Gdy do tego dodać fakt, że monastyr znajdował się na wyspie, jasne, że był twierdzą nie do zdobycia i na przestrzeni wieków nikt nawet nie próbował go oblegać. W czasie jego największego rozkwitu było w nim około 350 mnichów i ponad tysiąc pracowników. To nie było tylko miejsce modlitwy. Był to ośrodek intensywnego handlu i dość zaawansowanego przemysłu wydobywczego i przetwórczego. Mnisi, począwszy od konieca XV wieku przez założyciela monastyru świętego Zozyma, byli twórcami tych zdobyczy materialnych. I tak mnich Terenzjusz opracował metodę produkcji soli z wody morskiej – był to najważnieszy produkt handlowy tego miejsca. Inny mnich, święty Tryfon założył w klasztornej sadzawce hodowlę owoców morza. Monastyr miał całą flotę statów rybackich – Morze Białe było pełne różnorodnych gatunków ryb. Na wyspach powstały kopalnie miki i pereł.

Dla rządców państwa była to prawdziwa perła, bo od północy zabezpieczała kraj od najazdów, a także przynosiła ogromne dochody do skarbu. Nic dziwnego, że w roku 1694 nawet najsłynniejszy z carów Piotr Wielki odwiedził monastyr.

Carowie z porozumieniu z patriarchami wybierali najmądrzejszych mnichów na archimandrytów tego miejsca. Jeden z nich – Filip II stał się po służbie w tym monastyrze głową kościoła, czyli partiarchą w państwie.

Ale już w czasach carskich miejsce to było rodzajem więzienia niewygodnych duchownych dla carów i partiarchów. I tak na podstawie specjalnego ukazu Piotra Wielkiego przetransportowano tu unickiego biskupa łuckiego Dionizego Zabokrzyckiego, bo nie chciał stać się wyznawcą prawosławia. Tu zmarł.

Sołowki – pierwszy nowoczesny obóz koncentracyjny

Raptem w 1923 r. Rada Komisarzy Ludowych zmieniła to niebo w jedno z najbardziej nieludzkich piekieł na ziemi, w obóz przymusowej pracy. Nie Niemcy, ale bolszewicy stworzyli właśnie tu pierwszy nowoczesny obóz koncentracyjny.

Nazwano go Sołowieckim Obozem Specjalnego Przeznaczenia (rosyjski skrót SLON). Tym przeznaczeniem była śmierć każdego tu uwięzionego. I faktycznie około 20 tysięcy z nich skończyło tu życie. SLON stał się prototypem późniejszych łagrów zwanych Gulagami. Po umocnieniu się władzy sowieckiej zaczęto ich budowę w roku 1929. Powstało ich na terenie całej tej nieludzkiej ziemi wiele, w liczbie zbliżonej do stu.

Na Sołowkach uwięziono początkowo 2557 ludzi, osiem lat później było ich tu 71 800. W samym monastyrze, jak śledzie do beczki, wciskano po około 5000 więźniów. Stworzono pięć innych podobozów na tej i trzech innych mniejszych wyspach. Mnichów wymordowano, a niewielką grupkę ocalałych umieszczono z normalnymi bandytami, by ci mogli się nad kim pastwić. Zabicie kilkuset ludzi w jednym dniu nie było żadnym problemem. Robiono to wielokrotnie, kiedy trzeba było zrobić miejsce dla następnych.

Czekiści mieli dzienną normę 300 morderstw. Byli leniwi, na ogół nie przekraczali tej liczby. Gdy jednak trzeba było, wyrabiali 200 czy 300 procent normy.

To była nie tylko nieludzka, ale piekielna ziemia. Będąc nieznaną prawie nikomu poza granicami Kraju Rad i uznana za “wykańczalnię” przez jego władzę, jak magnes przyciągała różnych zboczeńców na komandirów obozu. Strzał w głowę był aktem łaski dla zmęczonych, sponiewieranych ludzi. Niektórzy byli w nieco lepszym położeniu – nie zdążyli przejść przez piekło obozu, bo jego komandirowie jak np. Nogtiew i Ejchmans strzelali do wysiadających ze statku zeków (od słowa zakliuczonnyj) tak sobie, by nie wyjść z wprawy. Wielu umierało bardziej “spektakularnie”. Tych metod pastwienia się było wiele. Podaję jako przykład, że na dużej wyspie w podobozie Sekirka zbudowano schody na wzgórze w lesie liczące 365 stopni. By komandir-kat nie musiał się zbytnio wysilać i własnoręcznie karać “przestępcy”, któremu nie należała się jeszcze kulka w łeb, bo z głodu upolował mewę i zjadł ją na surowo, czego władza sowiecka surowo zakazywała, przywiązywał go do belki i spuszczał w dół schodami. Do najniższego stopnia docierał najczęściej trup po 365 uderzeniach ciała o te schody. Innych, utytłanych w błocie, zostawiano celowo w miejscu pracy, co kończyło się zawsze śmiercią z przemarznięcia i głodu. Na wiosnę wystające spod śniegu szczątki w gwarze obozowej nazywano przebiśniegami.

Dola kobiet i dzieci w obozach

Było tam wiele kobiet i dzieci począwszy od 12. roku życia. Uzasadnienia wyroków były wprost imbecylnie szokujące: oto Igorka czytał książki podróżnicze i chwalił się kolegom, że kiedyś pojedzie w świat zobaczyć te cudowności. Pojechał do Sołowki. Miał tylko 14 lat. Inni chłopcy jak Sierioża i Jura znaleźli się w obozie, bo mieli organizować zamach na Stalina. Ten drugi miał też przygotować zamach na Kosiora, szefa bolszewików na Ukrainie. Oczywiście nie znali ich, nigdy nawet nie widzieli tych ludzi na żywo, ani nie mieli żadnej, najmniejszej choćby szansy uśmiercenia ich. Jura stał się tu swego rodzaju rekordzistą – wytrzymał w Sołowkach 19 lat.

Kobiety miały wyjątkowo straszne warunki. Ciężka praca, głód, niektóre musiały oddawać się zarządcom obozu, wszystkie przechodziły przez piekło publicznych gwałtów – ohydny rodzaj fiesty organizowany od czasu do czasu – taka sobie zabawa dla rozrywki mężczyzn, w której brali także udział więźniowie kryminaliści. Rodziły się dzieci, więc kobietę z dzieckiem wysyłano do jeszcze bardziej hermetycznego obozu na małą wyspę, gdzie matki umierały razem z dziećmi z głodu, jeśli ich wcześniej w drodze nie wyrzucono za burtę. Zwyczaj publicznych gwałtów zaprowadzono nieco później także w obozach dziecięco-młodzieżowych. Dosyć tych okropności!

Obecnie to miejsce turystyczne

Dziś Sołowki można zwiedzać. Do dziś wyznaczeni przez władze przewodnicy i przewodniczki nie zawsze mówią całą prawdę co tu się przedtem działo. Zjawia się tu tysiące turystów rocznie. Trasa zwiedzania tylko z przewodnikiem, a na dodatek z aniołem stróżem z KGB do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przewodnicy wyszkoleni w kłamstwie mówią najczęściej o kilkudziesięciu przypadkach śmierci skazanych, gdy faktycznie zginęło tu prawie 20 tysięcy ludzi, różnych ludzi i za różne “grzechy” przeciw władzy sowieckiej. Byli to, poza kryminalistami, ci, którzy nie chcieli wyrzec się wiary, było wielu więźniów politycznych lub wprost niewinnych ludzi, których trzeba było usunąć w cień. Takim był choćby książę Giedroyć, potomek Jagiellonów.

Niech czas nie zaciera pamięci!

To wszystko już przeszłość. Ponad pół wieku trwało to szaleństwo sowieckiej władzy. Po perestrojce późniejsi rządzący krajem ciągle próbowali zacierać ślady. Wyspy przejęte były przez wojsko aż do roku 1983. W mury klasztoru, który wcześniej stał się muzeum sołowieckim, niewielu mnichów wróciło dopiero w roku 1990. Do dzisiaj to nie jest teren w pełni otwarty dla ludzi.

Nikt pomordowanym życia nie zwróci, ale niestety nikt nie chce lub nie potrafi, nawet dzisiaj, dokonać jakiegoś, choćby symbolicznego zadośćuczynienia rodzinom pomordowanych. Trochę już zmieniła się mentalność Rosjan, którzy byli fizycznie unicestwiani, a liczba ofiar to miliony. Wielu z tych, którzy przetrwali, było tak otumanionyc, że, na przykład dziesiątki zgromadzonych na Placu Czerwonym w Moskwie zadeptano w jakimś szaleńczym pędzie tłumu w stronę trumny Stalina, autentycznie zrozpaczonego jego śmiercią.

Warto o tych sprawach mówić, choć to zawsze będzie bolało, ale tego rodzaju wiedza zapobiega powtórce historii. Na stare szaleństwo nie da się nikogo znającego historię nabrać, ale większość ludzi nie zna historii. Kilka ideologii upadło razem z ich milionami ofiar; coraz trudniej wymyśleć nową ideologię, która potrafiłaby zafascynować jakiś naród. Ale nie wykluczone, że może się zjawić złotousty szaleniec, spec od psychologii tłumów, otwierający przed ludźmi jakieś nowe wspaniałe “niebo na ziemi”, które zawsze zmienia się potem w piekło. Gdy to osoba chora psychicznie – takimi byli bez wątpienia Hitler i Stalin – istnieje realna możliwość doprowadzenia do horrorów w skali tu opisanej. Trzeba mówić o tych makabrycznych faktach z przeszłości, by tego typu pandemie śmierci spowodowane nie przez wirusy, bakterie, ale najczęściej przez jednego szalonego człowieka, jakie widzieliśmy to w najstraszniejszym wieku w historii świata – dwudziestym, nigdy się nie powtórzyły.

Władysław Pomarański