Pierwsza porażka piłkarzy w eliminacjach Euro Reprezentacja Polski w piątym meczu eliminacji Euro 2020 przegrała w Lublanie ze Słowenią 0:2. To pierwsza porażka ekipy trenera Jerzego Brzęczka w tych kwalifikacjach. Polacy po czterech kolejkach eliminacji byli liderami grupy G z kompletem punktów. Z kolei Słoweńcy zajmowali piąte miejsce w tabeli, z pięcioma punktami na konice. Dla nich to był mecz ostatniej szansy, by jeszcze włączyć się w walkę o awans na Euro. W porównaniu z ostatnim meczem eliminacji z Izraelem (4:0) w pierwszym składzie Polski zabrakło na środku obrony Kamila Glika, który od początku przygotowań zmagał się z urazem mięśniowym. W jego miejsce wszedł do zespołu Michał Pazdan, któremu partnerował Jan Bednarek. Ta para grała ze sobą w kadrze już kilka razy, m.in. z Kolumbią na mistrzostwach świata (0:3) czy z Portugalią w Lidze Narodów (1:1). W bramce Brzęczek ponownie postawił na Łukasza Fabiańskiego. Z kolei w ataku zagraliśmy parą napastników Robert Lewandowski – Krzysztof Piątek. Na początku spotkania Polacy przeprowadzili kilka ciekawych akcji ofensywnych, które nie zakończyły się jednak strzałem w światło bramki. Słoweńcy wyraźnie czekali na kontrę. W 11. min okazję miał Josip Ilicić, ale Fabiański pewnie obronił jego uderzenie. Z czasem gospodarze coraz śmielej zaczęli atakować. Polacy nie mogli rozwinąć skrzydeł, bo rywale grali twardo, zdecydowanie i raz za razem przerywali nasze akcje faulem. Inna sprawa, że w poczynaniach Biało-Czerwonych było coraz więcej chaosu. Niespodziewanie dla polskich kibiców w 35. minucie Słoweńcy objęli prowadzenie. Z rzutu rożnego dośrodkował Ilicić, głową przedłużył Andraz Sporar, a piłkę do bramki wpakował mocnym uderzeniem Aljaz Struna. Polska obrona zachowała się w tej sytuacji bardzo biernie. W ten sposób Polacy stracili pierwszego gola w tych eliminacjach. Wiele nie brakowało, a cztery minuty później rywale zaaplikowaliby nam drugiego gola. Tym razem z bliska strzelał Benjamin Verbić, a Fabiański obronił, rzucając mu się pod nogi. Biało-Czerwoni w pierwszej połowie ani razu nie zmusili do interwencji asa Atletico Madryt Jana Oblaka. W drugiej odsłonie gospodarze stanęli skomasowaną obroną, a Polacy byli zmuszeni grać atakiem pozycyjnym. Najwięcej zagrożenia z naszej strony było, kiedy któremuś z piłkarzy udało się przedrzeć na skrzydle. Rywale nadal nie pozwalali nam jednak na strzał. Gospodarze spokojnie wyczekiwali na swoją szansę. I przyszła ona w 65. minucie. Kilka szybkich podań, dalekie kopnięcie na dobieg od Ilicicia, Sporar wyprzedził zdezorientowanego Pazdana i z bardzo ostrego kąta posłał piłkę pod nogami Fabiańskiego. 2:0 i nasza sytuacja zrobiła się bardzo nieciekawa. Dopiero w 70. minucie Polacy oddali pierwszy strzał w światło bramki. Grzegorz Krychowiak trafił w Oblaka. Znacznie częściej piłkarze obu stron kopali się po nogach. Trener Brzęczek starał się robić zmiany, ale niewiele to wnosiło. Raziliśmy bezradnością, mnożyły się błędy i nieprzemyślane, niedokładne podania. Nie było lidera, nie było pomysłu, jak strzelić gola. Raz się nawet udało, ale sędzia odgwizdał faul Lewandowskiego. Polska przegrała w Lublanie w pełni zasłużenie. W poniedziałek Biało-Czerwoni zagrają w kolejnym meczu eliminacji z Austrią na Stadionie Narodowym w Warszawie (godz. 20.45). W innym spotkaniu grupy G eliminacji mistrzostw Europy 2020 Austria rozbiła na swoim terenie Łotwę 6:0 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Pierwsze skrzypce w drużynie gospodarzy grał Marko Arnautović, który strzelił dwa gole. Po spotkaniu z Łotwą Austriacy mają dziewięć punktów i tracą już tylko trzy do liderującej Polski. Austriacy dominowali przez całe spotkanie. Posiadali piłkę znacznie powyżej 70 proc., a na początku drugiej połowy przewagę potwierdzili trzecim golem, kiedy Arnautović wykorzystał rzut karny. Później wpadły jeszcze trzy bramki, w tym jedna zapisana jako samobójcza na konto Steinborsa. Pozostałe trafienia uzyskali Laimer i rezerwowy Michael Gregoritsch. Już w czwartek Izrael zremisował u siebie z Macedonią Północną 1:1. Izraelczycy przed meczem z Macedonią Północną zajmowali drugie miejsce w tabeli grupy G. W czterech meczach uzbierali siedem punktów. Czwartkowi rywale mieli ich o trzy mniej, co dawało im piątą pozycję. Obie ekipy podczas czerwcowej serii meczów przegrały z Polakami. Szczególnie Izraelczycy mieli sobie coś do udowodnienia, bo wyjeżdżali z Warszawy z czterema straconymi golami i żadnym strzelonym. Gospodarze byli faworytami tej rywalizacji, więc wszystko rozpoczęło się dla nich zgodnie z planem. Zahavi strzelił do siatki z bliskiej odległości po akcji, jaką niezłym rajdem na skrzydle stworzył Manor Solomon. Problem w tym, że jedna bramka lidera izraelskiej drużyny wystarczyła tylko do remisu. Stały fragment gry Macedończycy, którzy w pierwszej i drugiej połowie znacznie rzadziej utrzymywali się przy piłce, zdołali jednak zaskoczyć rywali, doprowadzając do wyrównania w 64. minucie po stałym fragmencie gry. Ezgan Alioski dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne, gdzie najwyżej do piłki skoczył Arijan Ademi i pokonał Ofira Marciano strzałem głową. Remis niewiele zmienił w tabeli. Wyniki spotkań grupy G eliminacji Euro 2020: Słowenia – Polska 2:0 (1:0) Bramki: Aljaz Struna (35′), Andraz Sporar (65′) Słowenia: Jan Oblak – Petar Stojanović, Aljaz Struna, Miha Mevlja, Jure Balkovec – Josip Ilicić, Rene Krhin, Jasmin Kurtić, Benjamin Verbić (Domen Crnigoj 62′) – Roman Bezjak, Andraz Sporar (Denis Popović 85′). Polska: Łukasz Fabiański – Tomasz Kędziora, Michał Pazdan, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński – Piotr Zieliński, Mateusz Klich (Krystian Bielik 70′), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (Jakub Błaszczykowski 70′) – Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek (Dawid Kownacki 76′). Izrael – Macedonia Północna 1:1 (1:0) Austria – Łotwa 6:0 (2:0) Tabela grupy G 1. Polska 5 12 8-2 2. Austria 5 9 13-6 3. Słowenia 5 8 9-3 4. Izrael 5 8 9-8 5. Macedonia Północna 5 5 6-8 6. Łotwa 5 0 1-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

