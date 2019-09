Polscy siatkarze pokonali pierwszą przeszkodę w drodze po złoto To był zwycięski początek mistrzostw Europy. Polscy siatkarze w piątek pokonali w Rotterdamie Estończyków 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:17). Polacy przyjechali do Holandii po ponad miesięcznej przerwie bez żadnych meczów. Po raz ostatni walczyli w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w pierwszej połowie sierpnia w Gdańsku. Na dodatek przed starciem z Estonią nie rozegrali nawet sparingu. To coś praktycznie niespotykanego w siatkówce na najwyższym poziomie. Nie mogło zatem dziwić to, że od początku podopieczni Vitala Heynena nie prezentowali się najlepiej. Rywalem byli Estończycy, a więc ekipa uważana przez ekspertów za drugiego najbardziej wymagającego dla Polaków przeciwnika w grupie D. Tym najtrudniejszym wydają się być gospodarze, a więc Holendrzy. Estoński zespół jest prowadzony przez dobrze znanego w naszym kraju Gheorghe Cretu. Rumun w poprzednim sezonie był opiekunem Asseco Resovii Rzeszów. Na dodatek w pierwszej szóstce rywali zobaczyliśmy czterech zawodników, którzy grali w polskiej ekstraklasie: Kerta Toobala, Ardo Kreeka, Renee Teppana oraz Roberta Tahta. W pierwszej partii w miarę dobrze wyglądało przyjęcie i dzięki temu Fabian Drzyzga nie miał problemów z rozegraniem. To nie była najlepsza siatkówka, ale ostatecznie set został wygrany 25:22. Inaczej było po zmianie stron. Polacy mieli bardzo duży problem z zagrywkami przeciwników i przegrywali już 8:13. Wtedy na parkiecie pojawił się kapitan Michał Kubiak. Po jego kapitalnych zagrywkach nasza ekipa prowadziła 14:13. Potem jednak znów coś się zacięło. Ważne punkty dla Estończyków zdobywał Teppan, który ostatni sezon spędził w PGE Skrze Bełchatów. Końcówka należała do rywali. Trzecia odsłona długo była wyrównana, ale w końcówce zaczął funkcjonować polski blok, a ważne akcje kończyli nasi środkowi. Piłkę setową wykorzystał Kubiak. Na dodatek rywale popełnili aż 13 błędów własnych, w tym aż siedem pomyłek serwisowych. Czwarta część okazała się ostatnią. Wiele zmian w składzie Estończyków wyraźnie pogorszyło ich grę. Polacy znakomicie to wykorzystali. Spokojnie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Znów lepiej wyglądało przyjęcie, a rywale mieli duże problemy na zagrywce. Ostatni punkt Biało-Czerwoni zdobyli blokiem. W niedzielę spotkanie z Holandią. W tym starciu na pewno mistrzowie świata będą musieli zaprezentować się zdecydowanie lepiej. Potem jeszcze trzy mecze grupowe. Polska: Konarski (17), Szalpuk (23), Drzyzga (2), Śliwka (4), Kochanowski (1), Kłos (1), Wojtaszek (libero) oraz Nowakowski (2), Muzaj, Komenda, Kubiak (15), Bieniek (8) Estonia: Kreek (5), Toobal, Juhkami (6), Teppan (9), Taht (13), Tammemaa (8), Rikberg (libero) oraz Kollo (6), Raadik (8), Tamme (1), Aganits (2), Keel (3), Pulk (8), Maar (libero) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

