PiS nie potrafi inaczej. Dzieli Polaków także w chwilach ważnych i trudnych Osobne obchody weszły nam w krew. Przykro było patrzeć, jak – po raz kolejny – rocznicę podpisania porozumień gdańskich „Solidarność” świętowała bez Lecha Wałęsy, za to w ścisłym i wiernopoddańczym sojuszu z rządem. Smutne było to, że władze postanowiły w tym dniu powołać do życia konkurencyjną wobec Europejskiego Centrum Solidarności placówkę – Instytut Dziedzictwa Solidarności. Szkoda, że wyrządzono despekt przewodniczącemu Rady Europejskiej, a potem pokazywano w mediach społecznościowych puste krzesło Donalda Tuska na Placu Piłsudskiego i krytykowano go za „nadmierne ego”. Żal, że były premier nie zignorował tych małostkowych manewrów z zaproszeniem na ostatnią chwilę i nie podniósł swoją obecnością rangi tej uroczystości. Naprawdę, dziw bierze, że gdzie indziej takie wydarzenia mają charakter integrujący i inkluzywny, a u nas wręcz odwrotnie. Zgodne i spójne społeczeństwo to w zasadzie zjawisko niewystępujące, prawie jak Yeti – niby wszyscy o nim słyszeli, ale nikt na własne oczy nie widział. Dramatyczne podziały wśród Brytyjczyków obnażyła kampania referendalna w sprawie Brexitu, a potem było już tylko gorzej. Amerykanie rozpadli się na zagorzałych zwolenników populisty w Białym Domu i tych, którzy nie są w stanie znieść widoku jego blond grzywki, choć to tylko zewnętrzna oznaka głębokich – społecznych i kulturowych – różnic między elektoratami Partii Demokratycznej i Republikańskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

