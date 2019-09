PiS zabierze się za media społecznościowe Prawo i Sprawiedliwość ma ambitne plany jeśli chodzi o media w Polsce. Wszyscy mówią o tym, jakim zmianom po kolejnym zwycięstwie PiS podlegać będą tradycyjne media, ale partii rządzącej chodzi także o… media społecznościowe! Wygadał się o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki na antenie radiowej Trójki wyjaśnił, do czego mają prowadzić zmiany zapowiedziane w programie partii. Wiele osób odczytało to jako jawną zapowiedź cenzury mediów i dziennikarzy. Ale tu chodzi o coś więcej. Terlecki wygadał się, że Prawo i Sprawiedliwość weźmie się też za media społecznościowe i wszystkich, którzy uczestniczą w nich w jakiejkolwiek debacie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

