Polacy za granicą z rekordowymi zarobkami Ponad 8,6 tysięcy złotych – tyle średnio wynosiły miesięczne zarobki Polaków pracujących za granicą w 2018 roku – podaje "Rzeczpospolita". To o tysiąc złotych więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie mniej naszych rodaków wysyła pieniądze do ojczyzny, bo wielu z nich osiada poza Polską na stałe. Z najnowszego raportu firmy Euro-Tax, który przytacza "Rz", wynika, że średnie zarobki Polaków pracujących w innych krajach Europy wyniosły w 2018 r. ponad 8,6 tys. zł. Oznacza to, że wzrosły prawie o tysiąc złotych, czyli prawie 12 proc. Euro-Tax "szacuje, że łączne dochody polskich emigrantów zarobkowych w krajach Unii osiągnęły w 2018 r. rekordową wartość 154,5 mld zł, o jedną siódmą więcej niż rok wcześniej" – czytamy.

