Polacy zadłużają się na potęgę. Rekordowe dane. Lipiec był rekordowym miesiącem, zarówno jeśli chodzi o wartość nowych kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się firma doradcza Expander. W lipcu wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 5,3 miliarda złotych, zaś konsumpcyjnych – 7 miliardów złotych. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera, wskazał, że od grudnia 2014 roku, czyli od kiedy NBP podaje dane na temat wartości nowych kredytów, Polacy jeszcze nie pożyczali tak dużych kwot. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

