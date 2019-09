Polacy zjedli rekordową ilość cukru Przeciętny Polak zjadł w 2018 roku ponad 51 kilogramów cukru. To rekordowa ilość. Eksperci alarmują, że w Polsce mimo mniejszych zakupów cukru w czystej postaci jego całkowita konsumpcja rośnie, szczególnie w formie wyrobów przetworzonych. O szczegółach w programie “Biznes dla Ludzi” mówił Mateusz Walczak. Cukry proste to fruktoza i glukoza. W naturalny sposób obecne są w owocach, ale występują także w cukrze inwertowanym (mieszanina fruktozy i glukozy), wykorzystywanym przez branżę cukierniczo-piekarniczą, w syropie glukozowo-fruktozowym obecnym m.in. w serkach, jogurtach, słodyczach, napojach, sokach, ketchupach, dżemach, batonach, czekoladzie, płatkach śniadaniowych, sosach, musztardach i przetworach owocowo-warzywnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.