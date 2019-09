“Polak” będzie doradcą Trumpa? Zdymisjonowany doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton był zwolennikiem wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce. Czy jego odejście to zmieni? To zależy od jego następcy. Faworytem jest Stephen Biegun, ceniony w Waszyngtonie ekspert od Rosji. Rzadko się zdarza, by decyzje Donalda Trumpa wywoływały większą ulgę, niż zamęt u większości globalnych komentatorów. Ale właśnie tak było ze zwolnieniem doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. Bolton był naczelnym jastrzębiem w Waszyngtonie – odwiecznym zwolennikiem bombardowania Iranu i Korei Północnej oraz siłowego usunięcia wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Sam prezydent zażartował kiedyś, że gdyby wszystko zależało od Boltona, Ameryka wszczęłaby już cztery nowe wojny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

