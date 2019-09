Polscy kolarze na MŚ w kolarstwie górskim w Mont-Sainte-Anne Właśnie zakończyły się mistrzostwa świata w kolarstwie górskim 2019 w Mont-Sainte-Anne w Kanadzie zaprezentowane przez Mercedes-Benz. Teraz około 650 sportowców z 45 krajów na całym świecie wraca do domu, a organizatorzy mogą świętować wspaniały sukces imprezy. W tym roku był to nie tylko rekordowy trzeci raz, gdy Mont-Sainte-Anne był gospodarzem Mistrzostw Świata UCI, ale także zwiastował 30-lecie konkurencji Mistrzostw Świata UCI. Przy idealnej pogodzie przez cały weekend warunki były sprzyjające rywalizacji na najwyższym poziomie. Tłumy z całych sił kibicujące drużynom i poszczególnym zawodnikom sprawiły, że długo będziemy pamiętać te Mistrzostwa Świata. Jak zaprezentowali się Polacy Startowali w kilku kategoriach wiekowych i w kategorii drużynowej. W wyścigu drużynowym Polska zajęła 13. miejsce na 20 startujacych drużyn. Wygrali niezawodni Szwajcarzy, srebrny medal zdobyła drużyna USA, a brązowy Francuzi. W kategorii kobiety juniorki Matylda Szczecińska zajęła doskonale 8. miejsce.

Gabriela Wojtyła, w wyścigu kobiet do lat 23 zajęła 17. miejsce.

W tej samej kategorii panów do lat 23, Filip Helta skończył na 21. miejscu.

W kategorii elita pań Maja Włoszczowska zajęła 17. miejsce, a w kategorii elita panów Bartłomiej Wawak ukończył zawody na 28. miejscu. Polska wysłała swoich najlepszych kolarzy górskich na te mistrzostwa. Nie jesteśmy potęgą w tej dyscyplinie, ale mamy Maję Włoszczowską, srebrną medalistkę dwóch olimpiad, (2008 i 2012 ) i mistrzynię świata sprzed kilku lat. Marzec 2019 zapowiadał się dobrze dla Mai. Pojechała doskonale Cape Epic w RPA, sześciodniowy kolarski maraton dla duetów, w trakcie którego przejeżdża się trasę z sumą przewyższeń, która niemal wystarczyłaby na dwa Mount Everesty. Maja tak wspomina te zawody: "Mimo że czułam się tam rewelacyjnie, to mój organizm się szarpnął. Łapałam infekcje, wracałam do treningów najszybciej, jak się dało, a potem okazywało się, że to było za wcześnie. To mnie nieco przyhamowało. Teraz jeżdżę, ale staram się to robić delikatnie, poczekać". A więc Maja czeka, ma swój plan za rok na Olimpiadę w Japonii. Życzmy jej powodzenia, bo to ikona polskich rowerów górskich, i tak jak Justyna Kowalczyk w biegach na nartach, tak Maja Włoszczowska w rowerach górskich zrobiła wiele dla polskiego kolarstwa górskiego i nadal to robi. Marek Lazarski

