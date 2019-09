Polscy koszykarze bez porażki awansowali z grupy Biało-Czerwoni wykonali plan maksimum. W środę w Pekinie pokonali pewnie Wybrzeże Kości Słoniowej 80:63 i z kompletem zwycięstw przechodzą do drugiej fazy turnieju w Chinach. Choć po zwycięstwach z Wenezuelą (80:69) i po dogrywce z Chinami (79:76) Polacy byli już pewni awansu do kolejnej fazy rywalizacji, to starcie z ekipą z Afryki i tak miało duże znaczenie. W drugiej rundzie zespoły ponownie będą walczyły w grupach. Tam będą liczyły się wszystkie wyniki, a więc duże punkty, jak również bilans rzuconych i straconych koszy. Przed środowym starciem wiadomo było, że Biało-Czerwoni w kolejnej części mistrzostw na pewno spotkają się z Argentyną oraz Rosją. Ostatnią ekipą będzie zwycięzca meczu Chiny – Wenezuela. – Musimy zagrać tak jak poprzednio w Chinach, a więc z wielką pasją i koncentracją. Musimy być prawdziwą drużyną. Mamy być po prostu sobą. Teraz jesteśmy faworytem i to dla nas trochę inna sytuacja niż w dwóch pierwszych spotkaniach. Mamy plan na to starcie. Wszyscy są przygotowani. Chcemy zagrać zespołowo i zwyciężyć – mówił przed spotkaniem selekcjoner Mike Taylor. Nasza drużyna zdawała sobie sprawę z rangi spotkania. Początek wprawdzie należał do rywali, którzy kilka razy trafili za trzy punkty, ale Polacy świetnie reagowali. Dobrze mecz rozpoczął Adam Waczyński. Kapitan reprezentacji miał nieudany występ z Chinami, ale teraz szybko trafił i to pomogło mu w kolejnych minutach. Wprawdzie Iworyjczycy prowadzili po pierwszej kwarcie 24:20, ale widać było, że to nasi koszykarze kontrolują wydarzenia na parkiecie. Krótko przed końcem pierwszej połowy Biało-Czerwoni wygrywali 36:28. W drugiej połowie widać było znakomicie, że nasza ekipa czuje się pewnie. Nie było mowy o lekceważeniu rywala. Świetnie punktował Waczyński, a ponownie bardzo dobrze zaprezentował się rezerwowy Aleksander Balcerowski. 18-latek z każdym kolejnym występem pokazuje, że przyszłość polskiej koszykówki może należeć do niego. Mocno eksploatowany wcześniej lider zespołu Mateusz Ponitka tego dnia nie musiał się wysilać, bo świetnie pomagali mu koledzy. 14 punktów zdobył Damian Kulig, a trener wprowadził na parkiet wszystkich koszykarzy. Niespełna trzy minuty przed końcem podopieczni Taylora podwyższyli prowadzenie na 72:57 i było jasne, że trzeciego zwycięstwa na tych mistrzostwach nic nam nie odbierze. Ostatecznie nasza kadra wygrała 80:63. Na drugą fazę turnieju Polacy jadą do Fochan. W zależności od tego, jak ułożą się mecze rywali w grupie I, awans do ćwierćfinału może nam zapewnić już jedno zwycięstwo w którymś z dwóch spotkań. Polska – Wybrzeże Kości Słoniowej 80:63 (20:24, 16:8, 19:17, 25:14) Polska: Adam Waczyński 16, Damian Kulig 14, Mateusz Ponitka 12, Aleksander Balcerowski 8, A.J. Slaughter 7, Michał Sokołowski 6, Łukasz Koszarek 6, Aaron Cel 5, Adam Hrycaniuk 4, Dominik Olejniczak 2. WKS: Charles Abuo 23, Deon Thompson 18, Souleyman Diabate 9, Frejus Zerbo 4, Bryan Pamba 2, Vafessa Fofana 2, Guy Edi 1, Baru Adjehi 2, Tiegbe Bamba 2, Bali Coulibaly, Mohamed Kone, Abraham Sie. Tabela grupy A 1. Polska 3 6 3 0 239-208 2. Wenezuela 3 5 2 1 228-210 3. Chiny 3 4 1 2 205-206 4. Wybrzeże Kości Słoniowej 3 3 0 3 189-237 – Nie mogę być bardziej dumny. Z trzema zwycięstwami wchodzimy do kolejnej rundy. Bardzo szanuję i kocham ten zespół. Oni grają jeden dla drugiego, wzajemnie czynią się lepszymi. Wytrzymali presję zewnętrzną i przeciwników w spotkaniach z Wenezuelą i Chinami, a także dzisiaj: wysiłkiem w obronie i dużym wsparciem z ławki – zachwalał podopiecznych Taylor. Taylor podziękował też polskim kibicom. – Bardzo pomogli nam, głośno skandując nazwiska zawodników. Bardzo dziękuje im za wsparcie, jak również federacji, ludziom w Polsce. Ale wszystko to dzieje się dzięki zawodnikom. Przed nami kolejne wyzwania. Musimy im podołać. Możemy grać jeszcze lepiej – stwierdził. Kolejnymi rywalami Polaków będą Rosja i Argentyna, które w środę zmierzyły się w bezpośrednim meczu o pierwsze miejsce w grupie B. Wygrali Argentyńczycy, z którymi Biało-Czerwoni zagrają w niedzielę (godz. 14). W piątek spotkanie ze Sborną (10). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

