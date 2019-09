Polscy naukowcy kupili las tropikalny w Kolumbii Jakiś czas temu grupa polskich naukowców rozpoczęła zbiórkę funduszy na zakup fragmentu lasu tropikalnego w Kolumbii. Po dwóch latach starań badaczom udało się zebrać pieniądze na ten cel. Dzięki temu powstanie tam rezerwat przyrody o powierzchni 30 hektarów. W przyszłości aktywiści planują stworzyć w tym miejscu pierwszą polską tropikalną stację badawczą – „La Palma”. Cała operacja zakupu lasu to koszt około 200 000 złotych – w to wliczone są wszystkie „dodatkowe” opłaty, m.in. koszt transferów bankowych, opłat notarialnych. Choć akcja crowdfundingu nie przyniosła wystarczająco dużo funduszy, aby zakupić las, projekt udało się zorganizować dzięki dodatkowym dotacjom od osób prywatnych i firm, a także od stowarzyszenia zajmującego się ochroną storczyków ze Stanów Zjednoczonych – Orchid Conservation Alliance. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.