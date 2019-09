Polscy siatkarze w ćwierćfinale mistrzostw Europy Polscy siatkarze byli bezlitośni dla Hiszpanów w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0 (25:18, 25:13, 25:16). Podopieczni trenera Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy. Przed sobotnią rywalizacją z Hiszpanią, w dziewięciu poprzednich meczach we wszystkich rozgrywkach polscy siatkarze stracili tylko dwa sety, z czego jednego w mistrzostwach Europy. Należało się więc spodziewać kolejnego wyraźnego zwycięstwa nad niżej notowanym rywalem. Hiszpanie ostatni wielki sukces odnieśli 12 lat temu, kiedy wygrali mistrzostwa Starego Kontynentu, podczas gdy Biało-Czerwoni triumfowali w dwóch ostatnich światowych czempionatach. Polacy grali w sobotę w hali Omnisport w Apeldoorn pierwszy raz w turnieju. To ciekawy obiekt, będący jednocześnie kolarskim welodromem, ale odbywają się na nim różne imprezy. Niedawno np. przeprowadzono tam zmagania w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Holandii. Leon nie miał najmniejszych problemów z idealnym trafianiem z zagrywki. Przyjmujący reprezentacji Polski rozbijał hiszpański zespół piekielnie mocnymi serwisami. Rywale nie umieli poukładać swojej gry, by przeprowadzać składne akcje. Idealnym przykładem była druga partia, kiedy po zagrywce Leona Polacy zdobyli w błyskawicznym tempie aż sześć punktów. Dla Hiszpanów była to bolesna lekcja. W pewnym momencie Biało-Czerwoni prowadzili już 16:8, a Hiszpanie do końca seta zdołali jeszcze ugrać ledwie pięć punktów, przegrywając do trzynastu. Na trzeci set Hiszpanie wyszli kompletnie bez wiary, że mogą cokolwiek zdziałać. A nawet gdyby takową mieli, to drużyna Heynena nie pozostawiła złudzeń, stawiając na siatce mur nie do przejścia. Polacy nie popełniali błędów, dalej bawili się grą i awansowali pewnie, a co najważniejsze – nie stracili zbyt wiele sił. W rzeczywistości mecz ten wyglądał tak, jakby drużyna Heynena rozegrała solidny sparing, ale którego stawką był ćwierćfinał mistrzostw Europy. W poniedziałek w tej samej hali Biało-Czerwoni zmierzą się o półfinał z Niemcami, którzy pokonali Holandię 3:1 (25:17, 25:22, 30:32, 25:23). Polska – Hiszpania 3:0 (25:18, 25:13, 25:16) Polska: Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Wilfredo Leon, Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Dawid Konarski, Marcin Komenda, Artur Szalpuk, Karol Kłos, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski. Hiszpania: Angel Trinidad de Haro, Victor Rodrigez, Jorge Fernandez, Andres Jesus Villena, Miguel Angel Fornes, Juan Manuel Goznalez, Aaron Gamiz (libero) oraz Augusto Renato Colito, Miguel Angel de Amo, Mario Ferrera, Jordi Ramon, Alejandro Vigil, Emilio Ferrandez. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

