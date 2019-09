Polski festiwal na Roncesvalles – fotorelacja 14. festiwal polski na Roncesvalles odbył się w tym roku w dniach 14 i 15 września. Pogoda dopisała tylko pierwszego dnia. Było też dużo ludzi, ale słyszy się, że festiwal na Ronscesvalles staje się coraz mniej polski. Oto kilka relacji, przekazanych “Gazecie”: Pewnie na otwarciu trochę polskości było, ale potem nic. Byliśmy od 3:30 do 8:30 i oprócz kiełbasy, pierogów, placków ziemniaczanych gdzie kolejka była potworna to dosłownie zero polskiej dobrej kuchni, kultury, artystów. Stroje to tylko wśród Polaków, których było 1 na 10 osób innej narodowości. Tłumy rzeczywiście ale nawet pierogi i kiełbaski sprzedawali innej nacji sprzedawcy. Jeżeli to miał być polski festiwal to duzo się musimy nauczyć. Chińczyk jedynie grał “Szła dzieweczka” po polsku. W Mississaudze jest dużo lepiej, bardziej elegancko. W Toronto Kanadyjczycy przyszli się najeść, a nie oglądać polską kulturę. Powinniśmy potrafić pokazać wiele różnych twarzy polskości w Kanadzie. Myślę, że powinno to wykraczać poza piwo i pierogi. Coraz mniej czuje się, że ten festiwal jest sposobem na promowanie polskości. Poszliśmy na ukraiński festiwal i tam odczuwa się dużo bardziej kulturę ukraińską. This slideshow requires JavaScript. Zdjęcia Jerzy Barycki, Winsdor This slideshow requires JavaScript. Zdjęcia Barbara Zborowska Festiwal w 2018 roku Festiwal w 2017 roku Festiwal w 2016 roku Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

