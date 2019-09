Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw Europy Siatkarki reprezentacji Polski nie pozostawiły złudzeń, pokonały w Łodzi Hiszpanki bez straty seta i są w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Zagrają w nim z Niemkami, które wcześniej również bez większego problemu poradziły sobie ze Słowenią. Polki wykorzystały szansę, którą same sobie stworzyły. Dzięki sprawieniu niespodzianki, jaką była wygrana z Włoszkami 3:2 w ostatnim meczu grupowym, na początku fazy pucharowej uniknęły gry z zawsze groźną Rosją i trafiły na teoretycznie łatwiejszego rywala. Hiszpanki w swojej grupie zajęły czwarte miejsce. W niedzielę niespodzianki nie było. Siatkarki Jacka Nawrockiego szybko objęły kontrolę nad wydarzeniami w Łodzi. Pod kontrolą Zaczęło się od bloku Magdaleny Stysiak i skutecznego ataku niezastąpionej Malwiny Smarzek-Godek. Hiszpanki odgryzły się raz, za chwilę drugi i tyle. Od stanu 7:7 i sprytu na środku siatki Joanny Wołosz Polki odskoczyły na bezpieczną przewagę. W pewnym momencie prowadziły nawet czterema punktami i nie dały sobie zrobić krzywdy. Wygrały pierwszego seta pewnie, do 20. Dużo pomogły im same rywalki, raz po raz mylące się na zagrywce. Trochę więcej problemów było w drugiej partii. Na własne życzenie, bo na jej początku Polki hurtowo się myliły. Nie funkcjonował blok, Stysiak zaatakowała w siatkę, a Jessica Rivero posłała asa serwisowego i za chwilę było 1:5. Trzeba było gonić. Na szczęście pobudka przyszła w samą porę. Szalała Smarzek, odzyskała skuteczność Natalia Mędrzyk i w końcu udało się dopaść Hiszpanki. Gdy Rivero zatrzymała się na bloku, polski zespół pierwszy raz w tym secie wyszedł na prowadzenie (19:18) i poszedł za ciosem. Znów skończyło się na 25:20. Do ćwierćfinału potrzebny był jeszcze jeden krok, postawienie kropki nad i. Siatkarki z Hiszpanii za nic w świecie nie chciały skomplikować współgospodyniom mistrzostw sytuacji, myliły się na potęgę. Rivero pomyliła się na zagrywce, Escamilla zaatakowała w taśmę, a na dodatek skutecznie zaatakowały Stysiak i kapitan Agnieszka Kąkolewska. Przewaga rosła lawinowo. Od stanu 7:3 było wiadomo, że tego nie można przegrać. Mamy ćwierćfinał! W nim polskie siatkarki zagrają z Niemkami, które wcześniej rozprawiły się w Łodzi z reprezentacją Słowenii 3:0 (25:21, 25:15, 25:20). Mecz o najlepszą czwórkę mistrzostw w środę. POLSKA – HISZPANIA 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) Polska: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Malwina Smarzek-Godek – Maria Stenzel (libero) – Martyna Grajber, Agnieszka Kąkolewska, Martyna Łukasik, Marlena Kowalewska, Paulina Maj-Erwardt (libero) Hiszpania: Maria Corral Bouza, Aina Berbel, Jessica Rivero, Mabel Caro Gracia, Maria Segura, Ana Escamilla – Alba Sanchez (libero) – Helia Gonzalez, Ariadna Priante Frances, Patricia Llabres (libero) Pozostałe mecze 1/8 finału: Niemcy – Słowenia 3:0 (25:21, 25:15, 25:20) Rosja – Belgia 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22) Holandia – Grecja 3:0 (25:21, 25:23, 25:12) Serbia – Rumunia 3:0 (25:20, 25:17, 25:23) Włochy – Słowacja 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) Azerbejdżan – Bułgaria 0:3 (12:25, 16:25, 23:25) Turcja – Chorwacja 3:2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

